Принц Гарри заговорил о «вопиющей лжи» на фоне скандала с созданной им организацией

Принц Гарри предпринял тонко завуалированную атаку на председателя благотворительной организации Sentebale, основанной им два десятилетия назад, за “вопиющую ложь”, поскольку было начато расследование заявлений об управлении этой организацией .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии