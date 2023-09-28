Почему это удалось сделать Филату, но никак не удается сделать Плахотнюку

Бывший лидер Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк не может вернуться в большую молдавскую политику, поскольку покинул нашу страну, не находится в ней, и он никогда серьезно не занимался политикой, а занимался больше теневым бизнесом.
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