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SPLETNIK

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"С ним я превращаюсь в маленькую девочку". 44-летняя Наталья Водянова рассказала о муже-миллиардере на фоне критики его "секс-престрастий"

"С ним я превращаюсь в маленькую девочку". 44-летняя Наталья Водянова рассказала о муже-миллиардере на фоне критики его "секс-престрастий"

Наталья Водянова, которая в начале осени родила шестого ребёнка, во время беременности снялась для бренда нижнего белья Cou Cou, за что её раскритиковали, намекнув на "нестандартные секс-пристрастия" её супруга.

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