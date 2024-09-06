Доля крупных банков в аукционах ОФЗ упала в августе с 91,8% до 55,5%

На фоне сохраняющегося инфляционного давления и корректировки рынком ожиданий относительно траектории движения ключевой ставки доходности ОФЗ продолжили расти, следует из «Обзора рисков финансовых рынков», опубликованного ЦБ РФ.
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