В ракетном темпе: РФ нанесла 14 высокоточных ударов по тылам противника

В течение семи дней Вооруженные силы РФ нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием. Были уничтожены цеха сборки беспилотников Punisher и «Фурия», склады с боеприпасами к HIMARS и крылатыми ракетами Storm Shadow и Scalp.
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