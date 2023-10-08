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CNN: В результате атаки ХАМАС погибли три американца

CNN: В результате атаки ХАМАС погибли три американца

Не менее трех американцев погибли в ходе атаки палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на внутренний документ правительства Соединенных Штатов Америки.

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