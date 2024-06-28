На РН Vulcan выведут болванку

Оператор запуска ULA стремился сертифицировать ракету Vulcan для задач национальной безопасности (для чего потребовалось бы два успешных полета), поэтому решил отказаться от полезной нагрузки для второго запуска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии