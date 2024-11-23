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Петербургский дневник

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Европе угрожает новый газовый кризис, за год цены выросли на 45 процентов

Европе угрожает новый газовый кризис, за год цены выросли на 45 процентов

Осложняет ситуацию и неэффективная работа ветровых электростанций В Европе есть серьезные риски столкнуться с новым энергетическим кризисом, вызванным потенциальным сокращением поставок российского газа и падением запасов голубого топлива в хранилищах.

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