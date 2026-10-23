Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий установить условие для сохранения ежемесячного пособия при досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком.
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