Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, анализируя недавнюю встречу Дональда Трампа и Джорджи Мелони, пришел к выводу, что президент США не испытывает энтузиазма в отношении идеи совместного «возрождения» Запада и не желает брать на себя ответственность за его будущее.