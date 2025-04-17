Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, анализируя недавнюю встречу Дональда Трампа и Джорджи Мелони, пришел к выводу, что президент США не испытывает энтузиазма в отношении идеи совместного «возрождения» Запада и не желает брать на себя ответственность за его будущее.
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