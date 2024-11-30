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Полицейские застрелили агрессивную мать с двухмесячным ребенком в США

Полицейские застрелили агрессивную мать с двухмесячным ребенком в США

TASS/AP/Safiyah Riddle В штате Миссури (США) произошла трагедия. Как сообщает Mirror, агрессивная женщина с ребенком на руках набросилась с огромным кухонным ножом на полицейских, после чего была застрелена вместе с малышом.

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