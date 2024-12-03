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  • Анатолий Кузнецов
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Автобус и 15 машин столкнулись на севере Москвы

На Ленинградском проспекте в Москве произошло массовое ДТП, там столкнулись автобус и 15 автомобилей<strong>На Ленинградском проспекте на севере Москвы столкнулись автобус и 15 автомобилей, <a href="https://t.

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