Куда сходить: интересные мероприятия 24 октября в Крыму

КОНЦЕРТ Севастопольский театр юного зрителя (Севастополь, просп. Юрия Гагарина, 16) «Человек-амфибия», 12+ 24 октября, 18:30 Севастопольский ТЮЗ готовится представить премьеру по одноименному роману Александра Беляева.
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