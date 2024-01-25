В Приангарье маткапитал могут разрешить тратить на отдых и лечение детей

В Иркутской области готовятся к расширению возможностей использования материнского капитала. Комитет по здравоохранению и социальной защите, рекомендовал сессии ЗС принят проект закона, позволяющий семьям с детьми тратить средства на детские путевки, а также оплачивать проезд к месту отдыха или лечения ребенка.