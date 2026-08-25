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Царьград

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Зенитчик Юрист сбил 24 украинских дрона за одну дежурную смену

Зенитчик Юрист сбил 24 украинских дрона за одну дежурную смену

Стрелок-зенитчик Юрист из группировки войск «Запад» сообщил, что за время дежурства в составе мобильной группы на территории Луганской Народной Республики он сбил 24 украинских ударных БПЛА, выстроив систему оповещения и обнаружения беспилотников.

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