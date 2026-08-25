Стрелок-зенитчик Юрист из группировки войск «Запад» сообщил, что за время дежурства в составе мобильной группы на территории Луганской Народной Республики он сбил 24 украинских ударных БПЛА, выстроив систему оповещения и обнаружения беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии