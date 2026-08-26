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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Галатасарай» предлагает Леау 10+2 млн евро в год. Турки согласовали с «Миланом» трансфер за 45 млн евро и бонусы

«Галатасарай» и «Милан» достигли договоренности о трансфере Рафаэла Леау. Ожидается, что турецкий клуб заплатит за 27-летнего вингера чуть меньше 45 миллионов евро, также предусмотрены бонусы, сообщает Джанлука Ди Марцио.

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