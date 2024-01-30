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"Юра-музыкант" продолжает лететь в бездну: Теперь Шевчук участвует в выборах

"Юра-музыкант" продолжает лететь в бездну: Теперь Шевчук участвует в выборах

Царьград ФОТО: ANTON BELITSKY/GLOBALLOOKPRESS Юрий Шевчук вступил в президентскую гонку 2024 года.

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Комментарии
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Катерина
А  войну  начал  Путин?  Не  придуривайся!   Уж  как  ВВП  уворачивался  от  этой  войны...  все  красные  линии  были  пройдены и нарушены. И  лишь  когда  возникла реальная  угроза  РОССИЙСКОМУ КРЫМУ и  нашим  границам,  я  уж  молчу  про  регулярное уничтожение  РУССКОГО ДОНБАССА, Россия ответила СВО.  Это  не  Россия  напала на твой  бандерорейх... Россия  ответила  на  агрессию.  И  иди  к  чёрту со  своим   шевчуком и его  протеже.  И  я  не путинист (уже  на  прошедших  выборах  голосовала  не  за  него,  а  сегодня вообще  хотела  не  ходить  на  выборы),  но пойду  и  проголосую за ВВП.
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5 час.
Катерина
Точно!  Я  песню  любила  про  ОСЕНЬ,  а  как  послушала  в  авторском  исполнении,  так  и  песня  побледнела.
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5 час.
SM
Svetlana Malovik
Вы так говорите, будто Путин сам её пригласил! Ей дуре уплатили, наобещали золотые горы, она и поперлась. Больные люди не понимают, что они больны
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3 час.

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