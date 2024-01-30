Царьград ФОТО: ANTON BELITSKY/GLOBALLOOKPRESS Юрий Шевчук вступил в президентскую гонку 2024 года.
"Юра-музыкант" продолжает лететь в бездну: Теперь Шевчук участвует в выборах
Комментарии
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Катерина
А войну начал Путин? Не придуривайся! Уж как ВВП уворачивался от этой войны... все красные линии были пройдены и нарушены. И лишь когда возникла реальная угроза РОССИЙСКОМУ КРЫМУ и нашим границам, я уж молчу про регулярное уничтожение РУССКОГО ДОНБАССА, Россия ответила СВО. Это не Россия напала на твой бандерорейх... Россия ответила на агрессию. И иди к чёрту со своим шевчуком и его протеже. И я не путинист (уже на прошедших выборах голосовала не за него, а сегодня вообще хотела не ходить на выборы), но пойду и проголосую за ВВП.
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5 час.
Катерина
Точно! Я песню любила про ОСЕНЬ, а как послушала в авторском исполнении, так и песня побледнела.
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5 час.
SM
Svetlana Malovik
Вы так говорите, будто Путин сам её пригласил! Ей дуре уплатили, наобещали золотые горы, она и поперлась. Больные люди не понимают, что они больны
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3 час.
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