"Юра-музыкант" продолжает лететь в бездну: Теперь Шевчук участвует в выборах

Катерина

А войну начал Путин? Не придуривайся! Уж как ВВП уворачивался от этой войны... все красные линии были пройдены и нарушены. И лишь когда возникла реальная угроза РОССИЙСКОМУ КРЫМУ и нашим границам, я уж молчу про регулярное уничтожение РУССКОГО ДОНБАССА, Россия ответила СВО. Это не Россия напала на твой бандерорейх... Россия ответила на агрессию. И иди к чёрту со своим шевчуком и его протеже. И я не путинист (уже на прошедших выборах голосовала не за него, а сегодня вообще хотела не ходить на выборы), но пойду и проголосую за ВВП.