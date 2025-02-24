Германии придётся налаживать отношения с РФ, но нужно сосредоточиться на поддержке Украины – Мерц Рано или поздно ФРГ придется налаживать отношения с Россией.
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Германии придётся налаживать отношения с РФ, но нужно сосредоточиться на поддержке Украины – Мерц Рано или поздно ФРГ придется налаживать отношения с Россией.
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