Медик перечислил продукты, защищающие от коронавируса

Укрепить иммунитет и защитить от коронавируса может правильная диета. Об этом заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры микробиологии и вирусологии Ярославского государственного медицинского университета Андрей Цветков, передает «Царьград».
Укрепить иммунитет и защитить от коронавируса может правильная диета. Об этом заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры микробиологии и вирусологии Ярославского государственного медицинского университета Андрей Цветков, передает «Царьград».
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