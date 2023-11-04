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Как провести длинные дождливые выходные в Москве?

Как провести длинные дождливые выходные в Москве?

Россияне будут отдыхать сразу три дня: с 4 по 6 ноября. Из примечательных мероприятий в столице — фильмы «Привет, мама» и «Край надломленной луны», выставка «Век графики» в Третьяковке и новый спектакль в Театре нацийВ театрах в этот уик-энд не сказать чтобы много премьер.

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