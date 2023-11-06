«Позвольте возразить», — Брежнева встретила 22-летнюю любовницу Константина Меладзе лицом к лицу

В 2020 году россияне бурно обсуждали выход в свет нового коллектива «ВИА Гра», который, честно признаться, публике изрядно поднадоел, но фанатам местной поп-музыки было интересно, кто же заменит культовых участниц и сможет ли новый состав добиться больших высот, чем самые запомнившиеся солистки.