В зоне СВО начали применять улучшенный "Краснополь" с повышенной точностью

ТАСС/Кирилл Кухмарь Российские военные начали использовать в зоне спецоперации по защите Донбасса модернизированный управляемый снаряд "Краснополь" с повышенной точностью, сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" в беседе с РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии