В зоне СВО начали применять улучшенный "Краснополь" с повышенной точностью

ТАСС/Кирилл Кухмарь Российские военные начали использовать в зоне спецоперации по защите Донбасса модернизированный управляемый снаряд "Краснополь" с повышенной точностью, сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" в беседе с РИА Новости.