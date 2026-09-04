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В сентябре россияне увидят звездопад Эпсилон-Персеиды

В сентябре россияне увидят звездопад Эпсилон-Персеиды

Его пик приходится на ночь с 9 на 10 сентября С 5 по 21 сентября на ночном небе можно будет понаблюдать за Эпсилон-Персеидами — одним из самых быстрых звездопадов.

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