В сентябре россияне увидят звездопад Эпсилон-Персеиды

Его пик приходится на ночь с 9 на 10 сентября С 5 по 21 сентября на ночном небе можно будет понаблюдать за Эпсилон-Персеидами — одним из самых быстрых звездопадов.
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