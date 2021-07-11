Италия в шестой раз выиграла Евро/ЧМ

Сборная Италии обыграла Англию в финале Евро-2020 (1:1, 3:2 по пенальти) и стала чемпионом Европы. Это шестая победа «адзурри» на крупных турнирах – итальянцы дважды побеждали на Евро (1968, 2020) и 4 раза выигрывали чемпионат мира (1934, 1938, 1982, 2006).