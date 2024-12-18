#Сводка на утро 18 декабря 2024 года ▪ Главным событием прошедших суток стало убийство в Москве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск РХБЗ, и его помощника в звании майора.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
#Сводка на утро 18 декабря 2024 года ▪ Главным событием прошедших суток стало убийство в Москве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск РХБЗ, и его помощника в звании майора.
Свежие комментарии