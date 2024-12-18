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#Сводка на утро 18 декабря 2024 года ▪ Главным событием прошедших суток стало убийство в Москве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск РХБЗ, и его помощника в звании майора.

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