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Тонкости политической русофобии

Тонкости политической русофобии

ФИНАНСОВЫЙ  МЕХАНИЗМ Несмотря на все свои проблемы, лидеры ЕС продолжают свой поход против России — сейчас они готовят новый пакет санкций, а так же рассуждают о том, как им правильнее отнять замороженные российские активы.

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