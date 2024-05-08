Санкт-Петербург накрыло мощным майским снегопадом

Зима, кажется, решила задержаться сразу в нескольких российских регионах. Новый удар непогоды ощутили на себе жители Петербурга: Северную столицу накрыло мощным снегопадом, после чего улицы, парки и автомобили скрылись под белым покрывалом.
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