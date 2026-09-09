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Царьград

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Тело мужчины нашли в водопроводной трубе в Ереване

Тело мужчины нашли в водопроводной трубе в Ереване

В Разданском ущелье, расположенном в Ереване, внутри водопроводной трубы было найдено тело мужчины. Информация об этом появилась на портале криминальных новостей Shamshyan.

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