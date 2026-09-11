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«Ну всё, довольно!»: почему Олег Басилашвили едва не сорвал «Вокзал для двоих» и о чём жалеет до сих пор

«Ну всё, довольно!»: почему Олег Басилашвили едва не сорвал «Вокзал для двоих» и о чём жалеет до сих пор

Каноническая мелодрама «Вокзал для двоих» стала главным хитом советского кинопроката 1983 года — в кинотеатрах её посмотрели 35,8 миллиона зрителей.

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