Голикова: патриотическое воспитание к концу года охватит 72% детей в России

Российский вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии «Разговоры о важном: сфера образования» на площадке выставки-форума «Россия» заявила, что порядка 72% детей и молодёжи от пяти до 19 лет планируется охватить системой патриотического воспитания к концу 2024 года.