Путин: ШОС и БРИКС стали ключевыми опорами формирующегося многополярного мира

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного миропорядка, став авторитетными и динамично развивающимися международными площадками.
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