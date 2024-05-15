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Путин: ШОС и БРИКС стали ключевыми опорами формирующегося многополярного мира

Путин: ШОС и БРИКС стали ключевыми опорами формирующегося многополярного мира

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного миропорядка, став авторитетными и динамично развивающимися международными площадками.

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