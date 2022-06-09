Во Владимире транспортные полицейские проводят мероприятия в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом»

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита» и Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» состоялась встреча сотрудников Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте, представителя Общественного совета при Владимирском линейном отделе и железнодорожников с детьми из школы № 36 г.
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