Во Владимире транспортные полицейские проводят мероприятия в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом»

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита» и Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» состоялась встреча сотрудников Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте, представителя Общественного совета при Владимирском линейном отделе и железнодорожников с детьми из школы № 36 г.