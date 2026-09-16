Пенсионер умер под колесами Nissan и LADA под Всеволожском

Во Всеволожском районе Ленинградской области полиция проводит проверку после смертельного ДТП. Пешехода после столкновения отбросило на «встречку», где мужчину переехала еще одна машина.
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