В Тюмени закрывается популярное кафе китайско-кубинского стритфуда Hitro. Информация об этом указана в официальном аккаунте заведения в соцсети Instagram* (запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
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