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Габулов о Луневе в «Байере»: «Молодец, что попробовал себя в Европе. Плохо, что не получилось сыграть больше»

Владимир Габулов высказался о ситуации с Андреем Луневым. Голкипер может покинуть «Байер» из-за недостатка игровой практики.

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