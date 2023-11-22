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Антонина Шевченко: «Судья намеренно допустил оплошность в бою Валентины и Грассо. А как иначе?»

«Совершенно незаслуженно Валя получила 8-10 в пятом раунде. Маленькая деталь решила исход поединка. Встречались два бойца высокого уровня, они показали отличную технику, поэтому выиграть с большим преимуществом было невозможно.

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