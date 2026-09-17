Во Владивостоке мужчина выставил мотоцикл на продажу и его сразу угнали

Во Владивостоке мужчина выставил мотоцикл на продажу, получил деньги от покупателя, но не успел передать транспорт.
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