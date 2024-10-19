Стокгольм (ATP). Финал. Димитров поборется с Полом

Сетка здесь. BNP Paribas Nordic Open Стокгольм, Швеция 14 – 20 октября 2024 ATP 250 Призовой фонд – 690 135 евро Открытые корты, хард Финал Томми Пол (США) Григор Димитров (Болгария) Дата проведения 20 октября, 16.
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