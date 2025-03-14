Разрешения отзывать, гражданство аннулировать: это должно стать нормой для всей клиентуры дел о незаконной миграции

Русский Колоколъ Все больше в прессе информации о громких уголовных делах. Но не слышно главного: что будет с мигрантами, которые заплатили взятки? Алексей НИКИТИН В Москве Пошел процесс… На днях мы писали о финале уголовного дела против начальника управления по вопросам миграции московского ГУ МВД России Дмитрия Тахтаулова.