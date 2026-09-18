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Медицина 2.0

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Мурашко рассказал о нововведениях в порядок проведения диспансеризации

Мурашко рассказал о нововведениях в порядок проведения диспансеризации

Минздрав ставит задачу, чтобы все анализы и консультации врачей, входящие в программу диспансеризации, пациент мог пройти за два дня, потратив 120 минут времени.

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