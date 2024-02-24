Тёща купила внуку в подарок трескучую игрушку, зять устал от трескотни и выломал батарейки. «Сначала купи сам, нищеброд, потом ломай!» – злится тёща— У мужа с моей мамой довольно сложные отношения, – рассказывает тридцатилетняя Алла.
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