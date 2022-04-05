«Не время для эскалации»: Блинкен призвал Алиева и Пашиняна к мирным переговорам

Власти США призывают президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Армении Никола Пашиняна к деэскалации в регионе и продолжению мирных переговоров, заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен в телефонной беседе с главами обоих государств.
Власти США призывают президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Армении Никола Пашиняна к деэскалации в регионе и продолжению мирных переговоров, заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен в телефонной беседе с главами обоих государств.
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