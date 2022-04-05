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  • Лидия Фролова
    не нужен договор..не нужны переговоры...зачем зашли...демагогию разводить..они ни что не согласятся и а если подпишут...Мединский заявил,...

«Не время для эскалации»: Блинкен призвал Алиева и Пашиняна к мирным переговорам

«Не время для эскалации»: Блинкен призвал Алиева и Пашиняна к мирным переговорам

Власти США призывают президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Армении Никола Пашиняна к деэскалации в регионе и продолжению мирных переговоров, заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен в телефонной беседе с главами обоих государств.

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