В Колумбии выявили связь с итальянским наркокартелем

В Колумбии об аресте 38 подозреваемых и изъятии 4,3 тонны наркотиков в ходе международной операции, которая выявила связь между итальянским картелем Ндрангета и колумбийским картелем Урабеньос, проинформировала полиция, 16 июня передает OCCRP.