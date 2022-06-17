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В Колумбии выявили связь с итальянским наркокартелем

В Колумбии выявили связь с итальянским наркокартелем

В Колумбии об аресте 38 подозреваемых и изъятии 4,3 тонны наркотиков в ходе международной операции, которая выявила связь между итальянским картелем Ндрангета и колумбийским картелем Урабеньос, проинформировала полиция, 16 июня передает OCCRP.

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