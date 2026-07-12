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Констанцию переозвучили, в «Ленкоме» держали в массовке: что мешало карьере Алфёровой

Констанцию переозвучили, в «Ленкоме» держали в массовке: что мешало карьере Алфёровой

Миллионы зрителей считали Ирину Алфёрову одной из самых красивых и любимых актрис своего поколения. Но режиссёры, от которых зависели её роли, далеко не всегда видели в ней драматическую артистку.

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