Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Тюльпан» уничтожил склад боеприпасов ВСУ на Часовярском направлении

«Тюльпан» уничтожил склад боеприпасов ВСУ на Часовярском направлении

Минобороны России сообщило, что расчет самоходного 240-миллиметрового миномета «Тюльпан» уничтожил украинский пункт временной дислокации и склад боеприпасов, которые располагались на Часовярском направлении.

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