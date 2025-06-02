Подарок от Алиева - $40 млн для Киева. Диаспора в России ещё заработает?

Vladimir Lioubimcev Вот и проявился Алиев... А то столько лет претворялся другом России... Хорошие, дружественные отношения с Россией были... А оказался дружбаном. Ну что же... ЗАПОМНИМ!!

Л Леонид - Если азеров не трогают, значит кому то это не надо, или наоборот нужно не трогать