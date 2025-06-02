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Подарок от Алиева - $40 млн для Киева. Диаспора в России ещё заработает?

Подарок от Алиева - $40 млн для Киева. Диаспора в России ещё заработает?

Царьград Коллаж Царьграда Азербайджан не зря называют основным спонсором Украины среди стран СНГ: общая сумма финансирования Киева со стороны Азербайджана превышает уже 40 миллионов долларов, по открытым данным.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Вот и проявился Алиев... А то столько лет претворялся другом России... Хорошие, дружественные  отношения с Россией были...  А оказался дружбаном.  Ну что же... ЗАПОМНИМ!!
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4 час.
Л
Леонид -
Если азеров не трогают, значит кому то это не надо, или наоборот нужно не трогать
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3 час.
Сергей Киселев
Совершенно верно - Кому- то это выгодно?!
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26 мин.
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