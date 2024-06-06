«Как это понимать?»: Россиян возмутила новость о бесплатном лечении Заворотнюк в частной клинике

Еще не прошло и девять дней с момента со дня смерти Анастасии Заворотнюк, и как это часто бывает в нашей жизни, наружу стали выходить скандальные моменты, связанные с ее жизнью … В частности многие люди недоумевают по поводу того, что актриса последние месяцы лечилась в одной из частных московских клиник, и медики этого учреждения не взяли с ее родственников ни копейки.