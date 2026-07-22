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Газета.ру

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В США 11-летняя девочка подверглась насилию со стороны отчима с разрешения матери

В США 11-летняя девочка подверглась насилию со стороны отчима с разрешения матери

В США мужчина стал отцом ребенка своей 11-летней падчерицы и поплатился, пишет People. По данным суда, Дастин Уокер из округа Маскоги, штат Оклахома, уже получил пожизненный срок после того, как экспертиза подтвердила его отцовство.

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