В США 11-летняя девочка подверглась насилию со стороны отчима с разрешения матери

В США мужчина стал отцом ребенка своей 11-летней падчерицы и поплатился, пишет People. По данным суда, Дастин Уокер из округа Маскоги, штат Оклахома, уже получил пожизненный срок после того, как экспертиза подтвердила его отцовство.