Видео атаки российского БпЛА на украинскую ББМ На Харьковском направлении российская БпЛА обнаружила бронемашину украинских войск.
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Видео атаки российского БпЛА на украинскую ББМ На Харьковском направлении российская БпЛА обнаружила бронемашину украинских войск.
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