Ведомство для продажи пиратских фильмов может появиться в РФ

В России предложили создать государственную структуру для продажи нелегальных фильмов. Это должно помочь бороться с дискриминацией россиян, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артёма Кирьянова.
В России предложили создать государственную структуру для продажи нелегальных фильмов. Это должно помочь бороться с дискриминацией россиян, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артёма Кирьянова.
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